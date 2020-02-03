桃園市議員王浩宇去年爆料指高雄市長韓國瑜擔任北農總經理期間宴請獲大陸授權的蔬果採買機構「國台網」人員餐敘，國台網還要求縣市首長要同意「兩岸一家親」，才會幫忙把農產品銷往大陸，影射國台網為大陸買辦，國台網控告王浩宇涉嫌加重誹謗，但台北地檢署認為王浩宇是針對可受公評之事評論，3日依罪嫌不足，不起訴王浩宇。

2019年3月，王浩宇在臉書貼出多張照片，指高雄市長韓國瑜任職北農期間，與「國台網」人員飲宴餐敘，有網友貼出桃園市長鄭文燦也和國台網吃飯的照片，王浩宇卻稱「鄭文燦禮貌的吃完飯之後，拒絕表態兩岸一家親、九二共識，所以最後中國買辦並沒有買桃園的蔬菜」。

國台網總經理王惠群不滿王浩宇說法，到台北地檢署控告加重誹謗，強調國台網是獲得北農在大陸的獨家授權，並非由大陸買辦。王惠群還氣憤表示，王浩宇睜眼說瞎話，「要把王浩宇告到死、告到傾家蕩產」。

檢方調查時，王浩宇提出新聞報導以及北京市工商登記資料佐證，認為王並非憑空捏造，且此事屬可受公評之事，至於王文中的「買辦」一詞，是自清朝時對受託辦理採買人員的稱呼，尚非負面之辭，3日以罪嫌不足，不起訴王浩宇。

(中時 )