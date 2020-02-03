防範武漢肺炎！大學延後開學 陸生持續延緩來台 19:532020/02/03 中時 陳怡誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 ，教育部長潘文忠（見圖）宣布大專院校延至2月25日以後開學，陸生於2月9日後仍維持暫緩來台措施。(陳怡誠攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心3日召開記者會，指揮官、衛福部長陳時中（左）與教育部長潘文忠（右）等人進行說明，潘部長宣布大專院校延至2月25日以後開學，陸生於2月9日後仍維持暫緩來台措施。(陳怡誠攝) 因應武漢肺炎疫情，針對大專校院開學事宜，教育部3日做出決議，各大專院校開學日開學日延長2至3周，也就是改為3月2日或3月9日開學，另外陸生2月9日後仍延緩來台。 教育部部長潘文忠中央流行疫情指揮中心記者會上表示，由於中國疫情不斷增溫，，將延至2月25日開學，但因各大學開課時間原本就不一樣，各大學依照行事曆做調整後，報教育部核備，以維持受教品質。 (中時 ) #開學 #大學 #教育部 #疫情 #陸生 也許您會感興趣 推薦閱讀 隔離標準不一 恐影響陸生赴台意願 04:092020/01/30 焦點新聞 武漢肺炎疫情燒 陸生憂返台就學時間未定 12:342020/01/30 生活 避險情緒增 元大滬深300反1爆歷史大量 16:332020/01/30 財經 2020武漢風暴》全球疫情蔓延 衝擊股市表現 19:172020/01/30 財經 返台時間難定 陸生憂心畢不了業 04:102020/01/31 兩岸要聞 全台防疫 政院：第二預備金隨時待命 20:122020/01/31 政治 病毒無國籍！民間組織、學者連署要求檢討防疫差別待遇 21:402020/01/31 生活 開學期程不一致 學者籲政府討論後再議 16:232020/02/01 生活 大學防疫，各搞各的？ 04:102020/02/03 時論廣場 指揮中心最新疫情說明 大專校院延至25日後開學 16:262020/02/03 生活 政治熱門新聞 為何每天產600萬口罩卻買不到？網曝「黃金地點」：剩一堆！ - 政治 罷韓第五天 連署數量出現驚人突破 - 政治 「罷黃」會過嗎？連署站負責人回應了！ - 政治 為何武漢肺炎都死在湖北？知情人曝「2致命主因」！ - 政治 蔡政府防疫做半套？高嘉瑜挖出4大漏洞！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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