中央流行疫情指揮中心3日召開記者會，指揮官、衛福部長陳時中（左）與教育部長潘文忠（右）等人進行說明，潘部長宣布大專院校延至2月25日以後開學，陸生於2月9日後仍維持暫緩來台措施。(陳怡誠攝)

因應武漢肺炎疫情，針對大專校院開學事宜，教育部3日做出決議，各大專院校開學日開學日延長2至3周，也就是改為3月2日或3月9日開學，另外陸生2月9日後仍延緩來台。

教育部部長潘文忠中央流行疫情指揮中心記者會上表示，由於中國疫情不斷增溫，，將延至2月25日開學，但因各大學開課時間原本就不一樣，各大學依照行事曆做調整後，報教育部核備，以維持受教品質。

(中時 )