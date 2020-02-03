鍾瑶、羅宏正主演的台視、三立週日新偶像劇《跟鯊魚接吻》2日晚上首播，鍾瑶表示，演這部戲其實犧牲很大，挨巴掌、被潑紅酒、摔倒、穿高跟鞋狂奔、洗澡戲等樣樣來，她苦笑說「鯊魚小姐」真不好當！而羅宏正一出場就帥勁十足，搭配鍾瑶揶揄男生的旁白，帥氣又不失幽默，讓網友笑封劇中有「雙帥」，即鍾瑶的「美帥」以及羅宏正的「痞帥」。

鍾瑶《跟鯊魚接吻》洗澡戲。（三立提供）

鍾瑶說，原以為拍洗澡戲應該可以很舒服且美美的，沒料到的是，泡在浴缸時，因浴缸太淺，她既不能露出「小可愛，也因身材不夠豐腴，露太多又會不好看，鍾瑶笑說在大家看不到的水下，其實她的身體還呈現超怪異的扭曲姿勢，自己都覺得很好笑。常被問是否願意為藝術犧牲拍全裸戲的鍾瑶說，「裸露」在她模特兒時期就已不稀奇了，只怕大家嫌棄而已，否則她是很願意的。

另一場戲是鍾瑶在餐廳被潑紅酒，原本希望可以一次成功，但第一次潑時沒有很到位，後來由導演補潑兩次，鍾瑶笑說：「葡萄汁好黏且沒地方可以洗澡，只好一路帶著葡萄汁回家，倒是導演潑得很開心，可能有潑出心得來了。」無論是洗澡戲還是被潑酒戲，都讓工作人員看到鍾瑶敬業的一面。

鍾瑶《跟鯊魚接吻》被潑紅酒。（三立提供）

《跟鯊魚接吻》播出後被網友稱為「《姊的時代》2.0進化版」，劇情除了刻劃羅宏正、鍾瑶這對男女主角不打不相識的愛情萌芽過程，更加入了職場鬥爭。鍾瑶的演技也讓觀眾驚呼演技大躍進，與先前角色相比，更加帥氣霸道又不失可愛嬌媚，成功詮釋現代女性在職場上如何力爭上游，與遇到的不公平待遇。首播最高收視落在鍾瑶與媽媽崔佩儀的母女爭吵戲碼，超過40萬人次收看。

(中時 )