北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天強調，美國和北約盟邦部隊今年將大規模移往歐洲東部進行聯合軍事演習的行動，並非針對俄羅斯。

美國發起的「歐洲防衛者2020」（Defender Europe 2020）聯合軍演，將有來自18國家共約3萬7000名兵力參與，訂於今年5月和6月舉行，主要行動地點將在德國、波蘭和波羅的海三國。美國因此將在未來幾個月把2萬人部隊移往歐洲。

正當外界對於美國是否仍準備保護歐洲抱持懷疑，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天告訴法新社，這場演習將是「美國25年多來在歐洲最大規模軍隊部署，...展現出美國對北約和歐洲自由安全的強烈承諾」。

史托騰柏格還說：「『歐洲防衛者』並非針對特定國家。這波防禦演習是為了證明在必要情況下，美國有能力將大批軍力從美國迅速移往歐洲，以協助保護北約其他盟邦。」

(中央社)