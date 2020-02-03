武漢台商返台專機由東航子公司上海航空執飛 預計8點起飛、10點半到桃園 19:522020/02/03 工商 張佩芬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢肺炎疫情升溫，武漢台商返台專機預計今晚8時自武漢天河機場起飛，由上海航空可載客約3百人的A330執飛，預計10點半左右抵達桃園機場，每人票價人民幣1,200元。 民航局是在下午接到申請，由於上航原就有飛桃園－武漢的定期航線，現在只是暫時停飛，因此申請作業非常快速。 桃園機場公司總經理林祥生表示，武漢台商專機形同人道救援，桃機公司已做好各項準備，機場也會優先提供降落時段。 (工商 ) #武漢 #專機 #台商 #執飛 #起飛 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎衝擊經濟！台股開盤恐暴跌 公股行庫四大基金！千億銀彈上膛 國安基金備戰 04:102020/01/30 財經焦點 《電腦設備》順達科武漢肺炎無重大影響，以非IT產品助攻獲利 09:432020/01/30 財經 日本不像台灣關心武漢肺炎？網曝原因 09:522020/01/30 日常 《基金》武漢肺炎爆發，永豐1-3年美國公債ETF大漲逾13％ 10:002020/01/30 財經 影／武漢肺炎口罩之亂 價格、數量行政院一次說清楚 11:472020/01/30 政治 《基金》張帆：武漢肺炎黑天鵝不致重創經濟，但造成恐慌不容小覷 12:332020/01/30 財經 那一夜 我從武漢連夜逃出 04:092020/01/31 焦點新聞 武漢妹被分手 男友：不想為愛丟命 19:202020/01/31 日常 武漢肺炎／8先知發現武漢肺炎卻遭訓誡 大嘆：若重視可能不會這麼嚴重 17:442020/02/01 兩岸 北京救市兩招出擊 陸股3大指數早盤跌勢收斂 09:332020/02/03 財經 財經熱門新聞 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 - 財經 明天…陸股會暴跌多少？專家洩恐怖數字 - 財經 陸股補跌釀股匯雙殺 新台幣貶至兩個月新低 - 財經 - 工商 外資賣超全部亞股 台股成最大提款機 - 財經 - 工商 怕大屠殺！陸股明開市…美媒洩驚人玄機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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