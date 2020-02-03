武漢肺炎疫情升溫，武漢台商返台專機預計今晚8時自武漢天河機場起飛，由上海航空可載客約3百人的A330執飛，預計10點半左右抵達桃園機場，每人票價人民幣1,200元。

民航局是在下午接到申請，由於上航原就有飛桃園－武漢的定期航線，現在只是暫時停飛，因此申請作業非常快速。

桃園機場公司總經理林祥生表示，武漢台商專機形同人道救援，桃機公司已做好各項準備，機場也會優先提供降落時段。

(工商 )