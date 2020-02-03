目前正在歐洲巡演的前衛金屬樂團Dream Theater（夢劇場樂團），宣布將於5月2日帶著備受讚譽的Scenes From A Memory 20年紀念巡迴演唱會 《The Distance Over Time Tour 》巡演來台。成立至今歷經35個年頭，「夢劇場樂團」依然屹立於樂壇，更是當下最具影響力以及代表性的重金屬樂團之一。

兩次獲得格萊美獎提名和百萬銷量的夢劇場樂團，2019年下半年開始於美洲、歐洲巡演。演唱會上他們精選了新專輯《 Covering Over Time》等新舊經典，以2個小時零45分鐘的最佳表演時間打造一場不容錯過的Dream Theater 夢幻之夜。而他們也即將把這套演出帶來亞洲，接連在曼谷、新加坡、馬尼拉、台北、首爾與日本演出。睽違2年半的時間，夢劇場樂團6度造訪台灣開唱，門票將於10日下午三點開賣，售票請洽年代售票系統。

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(中時電子報)