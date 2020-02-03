為防治武漢肺炎疫情，華梵大學校長李天任今（3）日召開防疫小組決議，配合教育部政策延至2月25日開學。（華梵大學提供／葉書宏新北傳真）

為防治武漢肺炎疫情，華梵大學校長李天任今（3）日召開防疫小組決議，配合教育部政策延至2月25日開學。（華梵大學提供／葉書宏新北傳真）

為防治武漢肺炎疫情，華梵大學校長李天任今（3）日召開防疫小組決議，配合教育部政策延至2月25日開學，調整行事曆報部核備，針對無法來台的陸生將啟動遠距教學機制，由導師配合輔導，全力協助陸生如期完全學業。

華梵大學表示，已備妥足夠的口罩、酒精、體溫計等防疫物資，於學校官網製作防疫資訊專區，讓同學於開學後可以安心無虞的就學。

另外，因應高中職延後至2月25日開學，華梵大學也宣布，由華梵大學美術與文創學系主辦的「風起雲遊全國高中職插畫A4秀」，收件日期延至3月3日截止，以方便高中職校統一收件。

華梵大學位於新北市石碇地區，為小而精緻的書院型大學，山林環抱，空氣清新，環境開闊，但因學校也有陸生就讀，為了全校師生健康，今日擬定高規格防疫應變計畫，包括大學部陸生學生選課可不受每學期最低應修科目學分數限制、研究生可先進行論文研究暫不修課，教師並應以數位學習平台、數位教材、網路媒體或教學影片等多元媒材，協助學生遠距修讀課程。

針對到校的教職員與學生，李天任表示，學校也要求人人做好自主管理防疫措施，包括定時量體溫、勤洗手及進入密閉空間戴口罩，後續並將配合教育部政策，持續做好各項配套措施，務使師生在安全健康的環境下教書與學習。

(中時 )