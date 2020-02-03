和和機械執行總經理羅嘉宇強調，企業提早轉型，提升產品附加價值，不打價格戰，在機械產業中表現亮眼。（盧金足攝）

營運總部內規畫開放的休憩空間，讓員工紓解壓力。（盧金足攝）

和和機械董事長林志遠（左）、執行總經理羅嘉宇表示，最近和歐洲技術合作雷射切割機，投資10億在南崗工業區建置新廠，在光電產品線中又增加生力軍。。（盧金足攝）

政府因應員工上班權益，要求企業設置哺乳室等空間，和和機械為員工子女規畫陪著父母來上班的舒適環境。（盧金足攝）

2018年開始的中美貿易戰撼動全球經濟，台灣機械業遭一波打擊，機械業全年產值，2019年衰退16％，但位在台中精密機械園區的和和機械，早已分散風險，跨足汽車、健身器材

、家具等機械供應產業，逆勢成長14％，員工年終4至8個月

，還打造3棟7層花園樓房的員工宿舍，以低市價5至8成價格租或售給員工，台灣機械業隱形冠軍被譽為「幸福產業」。

台灣的產業界裡面有不少的隱形冠軍在世界嶄露頭角，位在台中精密機械園區裡的和和機械，是一家40年歷史的金屬圓鋸機及彎管機公司，產業規模是全球前2大。

台灣第一家金屬圓鋸切割機產業「和和機械」，產品發展的軌跡，從手動單機到自動化連線系統，現在更進步到機械可以智慧運算最佳切割方式、建議最少廢料製程、無人化操作及跨國遠端監控等等。

和和機械董事長林志遠表示，從勞力密集的傳統機械，提升至智慧自動化領域，從健身器材到家具、汽車排氣管、坐椅，只要是彎管等設備，很多都出自和和機械，現在看好電動車與醫療產業會愈來愈好，最近更和歐洲技術合作雷射切割機，正計畫投資10億元在南崗工業區建置新廠，在光電產業中又增加生力軍。

和和機械執行總經理羅嘉宇強調，和和機械營業額屢創新高，預估2020年還要再成長10％以上，在產業中異軍突起，去年很多產業在休無薪假，和和機械不只沒有休無薪假，還有人忙到要加班，今年的年終獎金發放，依照職務及職等的不同，從基本的4個月到8個月，在機械產業中表現亮眼。

羅嘉宇表示，企業提早轉型，提升產品附加價值，不打價格戰，除了傳統機械，2007年時就開始跨足光電產業，是全球第一家切入3D光纖雷射切管機的專業領域公司。

和和機械在台中精密機械園區內用心打造3棟7層花園樓房的員工宿舍，有套房及3房住家的格局，低於市價5至8成價格

，租或售給員工，提供員工用零利息，5至10年分期付款的方式來支付頭期款。

社區命名為「錦繡願景Graceful Woods」，是依照董事長林志遠妻子姓名所取，因為這是兩人創業以來的願望，希望給員工一個溫馨的家，公司就是員工的家。

羅嘉宇說，最近政府因應員工上班權益，要求企業設置哺乳室等空間，和和機械還為員工子女規畫陪著父母來上班的廣大環境，只要有家人陪同，在有需求時，都可以和父母一起上班，很多員工在照顧子女應急時，公司提供最佳後盾，還因為司生育率高，研議開設幼兒園，讓員工上班無後顧之憂。

此外，與一般營運總部不同的是，挑高大廳和歐式咖啡廳吧檯讓人放鬆的在這裡洽談生意，員工運動中心提供員工在下班後打打羽毛球，跑步揮汗紓壓一天的壓力，企業成功轉型及豐碩分紅，加上良好的工作環境，激勵員工的「幸福產業」，產品以自有品牌行銷全球，成為機械業的台灣之光。

(中時 )