武漢肺炎新冠狀病毒爆發後，全台口罩狂掃缺貨後，消毒用的70％藥用酒精也是賣到一瓶難求地步。有人這時卻把歪腦筋動到餐飲店，在宜蘭有一家咖啡簡餐廳，放在廁所提供客人消毒使用的消毒酒精，4瓶竟然被偷到僅留一瓶剩不到四分之一的瓶子。
餐廳店員要打掃時，發現酒精都不見了，才知道是被「順手摸走」，店員無奈將這「怪象」PO在網路「爆怨公社」，網友覺得太誇張，也太缺德了。
網友在臉書《爆怨公社》PO文說，就在昨天（2日）上班的時候，我去檢查廁所的備品，因為是咖啡廳想說給客人們一個良好的廁所環境，所以放酒精讓客人消毒坐墊，沒想到酒精全部被前天的客人帶走了只剩下一罐... （總共四罐）。
原PO說，開始詢問其他同仁是否有被收起來？結果大家都說沒有，「只有昨天有客人詢問能否借去消毒手。」
她很無奈「靠北」，「真的傻眼又失望，一個方便卻被人順手偷走，真的看透人心酒精還小 也不放過！」
網友看到PO文認為太離譜，認為防疫非常時期，口罩、酒精等必備品大缺貨，但卻出現有人順手牽羊的狀況，讓店家很困擾，也做了最壞示範。
其他還有網友留言：
•偷竊了，雖然知道抓不到犯人，因為廁所沒辦法裝監視器偷看
•偷者自焚用，我們懷念他。
•這真的太糟糕了，好扯又好垃圾，有那麼怕死到要偷酒精
•蝦爆了！連這個也幹走
•同行的朋友別難過，這是正常能量。
我們店裡是準備女性生理用品，開店半小時後兩間一共二十片全部消失。但垃圾桶裡面還是乾淨的。
這樣您有沒有好過一點兒？
•世上什麼人都有並不奇怪也不會意外
•人性本惡啊
•平常絕對沒人要
現在非常時期順手牽羊，超好用連拿三罐，留下最後一罐譲你省點用？
•唉...說口罩能防疫就搶口罩，說酒精能消毒就搶酒精，這他媽如果宣布大便可以解毒，我看全台的公廁應該清潔溜溜.....
•搞不懂大家為何一直搶購酒精……酒精能殺菌但是殺不死病毒啊!!!
(中時電子報)
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