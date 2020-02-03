資深藝人小戽斗2日於慈濟醫院過世，享壽73歲，出道55年的他，生前演過許多電視劇、電影，連舞台劇也有涉足，深厚實力留給觀眾深刻的印象，去年他才憑電影《老大人》拿下人生第一座影帝，如今影迷只能靠戲劇回味他精湛的演技。

2019年《老大人》小戽斗在片中詮釋不苟言笑的嚴肅父親，拿下北影影帝。（威視提供）

2013年電影《大稻埕》。（粘耿豪攝）

2002年《今天不上班》主要演員陳柏蓁、李嬿、程秀瑛、巴戈、小戽斗。（王英豪攝）

1998年《回家》(前排右起)趙舜、小戽斗、陳德容，(前排左三起)王孫、邵昕、勾峰。（蔡宜謀攝）

1996年《總統的故事》(右起)小戽斗、翁家明、蔡燦得、吳興國。（楊約翰攝）

1995年電影《流浪舞台》朱慧珍(左)、小戽斗。（本報系資料照）

1992年《三目二郎神》小戽斗(左)、藍文青(右)。（羅繼志攝）

1991年《木觀音》，(右起)演員小戽斗、艾偉、涂善妮。（羅繼志攝）

1991年《兩個月亮》張正藍、李明依、蕭薔、艾偉、小戽斗、關勇、林立洋、康凱、周紹棟。（羅繼志攝）

1991年中視連續劇《姊妹花》。(左起)演員楊貴媚、小戽斗。（羅繼志攝）

1985年電影《八番坑口的新娘》許不了(左)、小戽斗。（本報系資料照）

1985年電影《二手貨》。(左起)韓甦、楊慶煌、小戽斗。（中時報系檔案照片）

(中時電子報)