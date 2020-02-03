73歲小戽斗去年才奪人生首座影帝 回顧55年經典作品 19:572020/02/03 中時電子報 施品瑜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 小戽斗2日過世，享壽73歲。（中時資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 資深藝人小戽斗2日於慈濟醫院過世，享壽73歲，出道55年的他，生前演過許多電視劇、電影，連舞台劇也有涉足，深厚實力留給觀眾深刻的印象，去年他才憑電影《老大人》拿下人生第一座影帝，如今影迷只能靠戲劇回味他精湛的演技。 2019年《老大人》小戽斗在片中詮釋不苟言笑的嚴肅父親，拿下北影影帝。（威視提供） 2013年電影《大稻埕》。（粘耿豪攝） 2002年《今天不上班》主要演員陳柏蓁、李嬿、程秀瑛、巴戈、小戽斗。（王英豪攝） 1998年《回家》(前排右起)趙舜、小戽斗、陳德容，(前排左三起)王孫、邵昕、勾峰。（蔡宜謀攝） 1996年《總統的故事》(右起)小戽斗、翁家明、蔡燦得、吳興國。（楊約翰攝） 1995年電影《流浪舞台》朱慧珍(左)、小戽斗。（本報系資料照） 1992年《三目二郎神》小戽斗(左)、藍文青(右)。（羅繼志攝） 1991年《木觀音》，(右起)演員小戽斗、艾偉、涂善妮。（羅繼志攝） 1991年《兩個月亮》張正藍、李明依、蕭薔、艾偉、小戽斗、關勇、林立洋、康凱、周紹棟。（羅繼志攝） 1991年中視連續劇《姊妹花》。(左起)演員楊貴媚、小戽斗。（羅繼志攝） 1985年電影《八番坑口的新娘》許不了(左)、小戽斗。（本報系資料照） 1985年電影《二手貨》。(左起)韓甦、楊慶煌、小戽斗。（中時報系檔案照片） 資深藝人小戽斗病逝 享壽73歲！ 資深影帝小戽斗病逝享壽73歲 喜翔嘆：這麼好的演員走掉了 (中時電子報) #小戽斗 #老大人 #總統的故事 也許您會感興趣 推薦閱讀 時隔35年 大陸水墨動畫片再登柏林國際電影節 20:172020/01/30 兩岸 King執行長薩柯尼 有夢不追 才是人生最大風險 04:092020/02/02 全球財經 北所愛滋達人 為同學開人生的門 04:092020/02/02 社會新聞 《肥龍過江》改網播甄子丹無奈 04:102020/02/02 娛樂新聞 國中畢業5年裝96人假牙 密醫繳20萬換緩刑 11:052020/02/02 社會 低溫、疫情刺激「宅經濟」 遠傳旗下friDay影音新會員成長90％ 23:112020/02/02 財經 囧媽線上免費看 觀眾：老套路 04:102020/02/03 時尚娛樂 【重解陳益興案3】電影誣陷「膽小畏縮」 生落淚「這不是真的」 10:302020/02/03 政治 英國奧斯卡得獎名單出爐 《1917》大贏家 瓦昆、蕾妮擁帝后寶座 15:422020/02/03 娛樂 資深藝人小戽斗病逝 享壽73歲！ 18:162020/02/03 娛樂 娛樂熱門新聞 女星主持到一半 「裙下突爆滿地血」緊急送醫 - 娛樂 資深藝人小戽斗病逝 享壽73歲！ - 娛樂 終於不藏了！Gary公開神秘嫩妻正面照 絕美臉蛋曝光 - 娛樂 周董MV超正女主角自爆「高中和爸爸共浴」 網傻眼：媽媽沒阻止？ - 娛樂 范瑋琪罵髒話連媽媽都嚇到 「不相信妳會寫這些東西！」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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