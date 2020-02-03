土耳其1月消費者物價指數（CPI）年率12.15％連續3個月走高，創5個月新高，高於市場預估年增11.84％，核心CPI年率從12月9.81％上升至9.88％。

儘管如此，土國央行仍樂觀CPI年率將年底拉回至8.2％，持續保留進一步寬鬆貨幣的可能性。

(工商 )