土耳其1月通膨率創5個月新高 19:522020/02/03 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 土耳其1月消費者物價指數（CPI）年率12.15％連續3個月走高，創5個月新高，高於市場預估年增11.84％，核心CPI年率從12月9.81％上升至9.88％。 儘管如此，土國央行仍樂觀CPI年率將年底拉回至8.2％，持續保留進一步寬鬆貨幣的可能性。 (工商 ) #CPI #年率 #土耳其 #新高 #通膨率 也許您會感興趣 推薦閱讀 《科技》SEMI：12月北美半導體設備出貨，創一年半新高 12:502020/01/30 財經 2020武漢風暴》武漢疫情延燒 金價猛飆七年新高 17:542020/01/31 財經 武漢肺炎助漲 金價創7年新高 04:092020/02/01 焦點新聞 LGD去年Q4虧損 創單季新高 04:092020/02/01 證券．權證 82.7萬人次走春 創台東新高 04:102020/02/01 地方新聞 國泰金 每股淨值新高 04:092020/02/02 證券．權證 巨城帶動社會護念關懷 邀民眾創捐血歷史新高 16:262020/02/02 生活 金價近七年新高 央行黃金儲備 大賺逾1,200億 04:102020/02/03 金融．稅務 神盾獲三星新訂單 獲利拚新高 04:102020/02/03 證券．權證 題材發酵 櫻花挑戰波段新高 04:102020/02/03 證券．權證 財經熱門新聞 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 - 財經 明天…陸股會暴跌多少？專家洩恐怖數字 - 財經 陸股補跌釀股匯雙殺 新台幣貶至兩個月新低 - 財經 - 工商 外資賣超全部亞股 台股成最大提款機 - 財經 - 工商 怕大屠殺！陸股明開市…美媒洩驚人玄機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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