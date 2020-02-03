新加坡下周二舉行2年一次亞洲最大航空展，但德事隆（Textron）和灣流（Gulfstream）等商務噴射機製造商以武漢肺炎為由不會按計劃出席。

主辦單位指新加坡拒絕中國遊客和近期曾到中國的外國人入境，這將會讓參觀人數明顯減少。

(工商 )