IHS Markit周一公布1月歐元區製造業採購經理人指數（PMI）終值47.9點，高於初值47.8點和12月終值46.3點，連續12個月低於50臨界點，卻是2019年4月來最高。主要是德國、愛爾蘭和奧地利等8個成員國製造業PMI高於12月所帶動。

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