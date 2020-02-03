歐元區1月製造業PMI優於預期 19:512020/02/03 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 IHS Markit周一公布1月歐元區製造業採購經理人指數（PMI）終值47.9點，高於初值47.8點和12月終值46.3點，連續12個月低於50臨界點，卻是2019年4月來最高。主要是德國、愛爾蘭和奧地利等8個成員國製造業PMI高於12月所帶動。 (工商 ) #PMI #歐元區 #製造業 #終值 #IHS 也許您會感興趣 推薦閱讀 去年信保融資 批發零售占近半 04:102020/01/30 金融．稅務 歐元區上月失業率降至近12年低點 08:432020/01/31 財經 陸1月製造業PMI回落 顯示景氣放緩 09:592020/01/31 財經 陸1月官方製造業PMI回落0.2報50 10:512020/01/31 財經 歐元區去年經濟增速 2013年以來最糟 22:472020/01/31 財經 貿戰大撤退 兩岸景氣連動漸脫鉤 04:092020/02/01 焦點新聞 歐元區經濟成長率 創6年最低 04:092020/02/01 全球財經 陸1月製造業PMI 微降至50 04:092020/02/01 全球財經 非製造業PMI 54.1 延續增長態勢 04:092020/02/01 全球財經 口罩需求孔急？急單七休一今勞動部預告放寬 16:462020/02/03 生活 財經熱門新聞 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 - 財經 明天…陸股會暴跌多少？專家洩恐怖數字 - 財經 陸股補跌釀股匯雙殺 新台幣貶至兩個月新低 - 財經 - 工商 外資賣超全部亞股 台股成最大提款機 - 財經 - 工商 怕大屠殺！陸股明開市…美媒洩驚人玄機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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