財務陷入困境的美國快時尚品牌Forever 21同意以8,100萬美元，把包括美妝店Riley Rose等多個副品牌，和電子商務平台等資產，出售給由商場運營商Simon Property、Brookfield房地產公司，和品牌管理公司Authentic Brands Group組成的財團。

(工商 )