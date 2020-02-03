Forever 21 8,100萬美元變賣資產 19:512020/02/03 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 財務陷入困境的美國快時尚品牌Forever 21同意以8,100萬美元，把包括美妝店Riley Rose等多個副品牌，和電子商務平台等資產，出售給由商場運營商Simon Property、Brookfield房地產公司，和品牌管理公司Authentic Brands Group組成的財團。 (工商 ) #Forever #資產 #變賣 #財務 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 《觀光股》柏文：財務體質健康，疫情短期影響不大 11:252020/01/30 財經 華為浴火新生 改寫「中國威脅論」？ 13:552020/01/30 國際 怕染武漢肺炎 飛行員告美國航空爭停飛 10:392020/01/31 國際 美：隨時對陸疫情提供幫助 但陸不該指望降關稅 16:432020/01/31 財經 2020武漢風暴》美國務院發布「旅遊禁令」 兩航空公司停飛大陸 04:572020/02/01 國際 美國關店潮 房東心裡好苦 20:302020/02/01 財經 美拉警報 兩周內曾赴陸者禁入境 04:092020/02/02 焦點新聞 美稱3天搞定解放軍 陸專家嗆做夢 04:092020/02/02 焦點新聞 危機入市 債券資產成避險首選 04:092020/02/02 財經要聞 無業男偷遍台中熱水器 受害民眾忍寒流洗冷水 16:262020/02/02 社會 財經熱門新聞 明天…陸股會暴跌多少？專家洩恐怖數字 - 財經 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 - 財經 陸股補跌釀股匯雙殺 新台幣貶至兩個月新低 - 財經 - 工商 武漢肺炎疫情 蘇貞昌：台灣恐是第二慘 - 財經 - 工商 外資賣超全部亞股 台股成最大提款機 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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