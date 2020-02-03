寶盛銀行提高獲利能力 今年將裁員300人 19:512020/02/03 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 瑞士寶盛銀行（Julius Baer）執行長Philipp Rickenbacher周一宣布，由於去年獲利下跌而將在今年內裁員300人，以提高寶盛的獲利能力。 寶盛的目標是要在2022年時，讓成本與收益比率，能從原先目標68％改善至67％，和低於去年的71％。 (工商 ) #寶盛 #銀行 #獲利能力 #裁員 #Julius 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣Pay行動轉帳免手續費 04:102020/01/30 產業特刊 BBC加強數位化 裁員450人 19:242020/01/30 財經 專家傳真－病毒疫情驅動區塊鏈技術 在金融業應用 04:102020/01/31 產業特刊 天篷能源32億聯貸案 簽約 04:102020/01/31 產業特刊 善用銀行數位金融服務 防疫不出門享即時理財 15:122020/01/31 財經 純網銀第一家上線「將來銀行」有望奪標 總經理劉奕成出任 11:332020/02/02 財經 疫情重創 旅行業恐掀倒閉及裁員潮 13:052020/02/02 生活 陸人行：公開市場操作投放1.2兆元 維持銀行體系流動性 12:232020/02/03 財經 《金融股》王道銀行總經理由李芳遠接任 14:492020/02/03 財經 王道銀行總經理由李芳遠接任 15:232020/02/03 財經 財經熱門新聞 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 - 財經 明天…陸股會暴跌多少？專家洩恐怖數字 - 財經 陸股補跌釀股匯雙殺 新台幣貶至兩個月新低 - 財經 - 工商 外資賣超全部亞股 台股成最大提款機 - 財經 - 工商 怕大屠殺！陸股明開市…美媒洩驚人玄機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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