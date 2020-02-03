瑞士寶盛銀行（Julius Baer）執行長Philipp Rickenbacher周一宣布，由於去年獲利下跌而將在今年內裁員300人，以提高寶盛的獲利能力。

寶盛的目標是要在2022年時，讓成本與收益比率，能從原先目標68％改善至67％，和低於去年的71％。

(工商 )