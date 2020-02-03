中華女足今天靠隊長丁旗的左腳巧射，以1比0氣走泰國，這場相隔逾18年的正式國際賽對戰勝利，不僅點燃中華隊在本次奧運資格賽的晉級希望，把壓力拋給尚未出賽的主要對手大陸，也顯示我國女足經過多年沉澱努力，已逐漸擺脫過去好一陣子贏不了東南亞隊伍的低潮，足以向亞洲前五強叫陣。

中華女足上次在正式國際賽擊敗泰國，要回溯到2001台北亞洲盃小組賽的5比0勝利。當時中華女足在前1屆亞洲盃還是亞軍，國際賽戰績也仍在南韓之上，盤據亞洲4強，泰國女足還不成氣候，隔年釜山亞運甚至沒有派隊參賽。

然而2001亞洲盃也是各國女足實力開始提升，我國成績下滑的分水嶺。該屆中華隊小組賽0比1不敵南韓，首度被擋在4強門外。兩年後的曼谷亞洲盃首次贏不了東南亞隊伍，1比1被緬甸逼和，2006亞洲盃甚至遭越南1比0絕殺。

其實2010年之前，中華女足與泰國在國際賽交手不多，東南亞女足也以越南較強。然而泰國新生代女足好手逐漸培養出來，中華隊卻出現斷層，2011年奧運資格賽在高雄碰頭，泰國以3比0完勝中華隊，成了雙方的「黃金交叉」。

事實上，在2010、2014、2018年的3屆亞洲盃，中華隊都沒能打入8強規模的會內賽，泰國則從未缺席，甚至兩度拿到參加女足世界盃的入場券，消長也很明顯。

中華女足門神蔡明容也參與了2015年平泰國卻輸緬甸、無緣晉級的奧運資格賽第2輪。（中華足協提供）

木蘭女將以重返亞洲4強為目標，然而贏不了東南亞，如何向日本、澳洲、大陸與南北韓等強權叫陣？泰國又是箇中指標。2015年在里約奧運資格賽第2輪，中華隊先勝越南再平泰國（0比0），卻因次役體能耗盡，最後一戰1比3輸給無緣晉級的地主緬甸，只能眼看越南出線；2017年在亞洲盃資格賽交鋒，中華隊又以0比1不敵泰國，無緣重返亞洲盃會內賽。

2018雅加達．巨港亞運，中華女足在8強PK氣走越南，得以重返4強，證明我們能與東南亞抗衡，就差向泰國討回公道，也在這次奧運資格賽等到報仇機會，儘管籤運很硬，卻是木蘭女將跨過心理障礙必須征服的關卡。

本次奧運資格賽一波三折，原本要在有肺炎疫情之虞的大陸舉行，基於安全考量，中華隊甚至差點湊不成隊。即使改到雪梨，從冬天突然移到夏天，本就炎熱的泰國無此困擾，天時、地利、人和都不在中華隊這邊。

但木蘭女將犧牲農曆春節，從大年初二開始操兵。而1月26日亞足聯宣布改到雪梨比賽時，中華足協更體認到天氣對中華隊迎戰泰國不利，放棄休假也要喬機票，終於在華航協助下於4天後提前抵澳適應氣候。再加上當地一度高達攝氏43度的氣溫，因為上午下雨，比賽這晚突然變得涼爽，彷彿老天爺也願意推波助瀾，丁旗則把握門前的靈光一閃，終於拿下了寶貴的勝利。

中華隊在雪梨開出紅盤，爭取分組前2晉級最終輪也大有可為。畢竟勝泰、平陸、搶前2，本來就是此行的目標，而大陸隊因武漢肺炎於抵澳後隔離至5日，無法正常訓練，狀態調整不易，10日的兩岸女足大戰，壓力反倒在原本被看好的大陸隊那邊，就看木蘭女將的臨場發揮了！

(中時 )