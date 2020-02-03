昨天(2日)一批10萬人份新型冠病毒肺炎的檢測試劑和配套醫療設備從廣州出發，經過14個小時不間斷行駛，今天已經抵達武漢。

這一批新型冠狀病毒的檢測試劑，裝在藍色紙皮箱裡面的冷鏈箱中，需要在零下15℃到零下25℃的溫度區間下進行冷鏈運輸。冷鏈車2月2日下午從廣州出發，大陸交通運輸部下達了緊急運輸指令，物流保障辦公室頭籌協調沿線給予通行保障，辦理應急物資運輸通行證，貨車的運輸資訊告知沿途省份交通運輸部門。在運送的過程中不停車、不檢查、不收費，優先便捷通行，在保障行車安全的前提下縮短運輸所需要的時間。

早上的8點20左右，經過了14個小時的行駛，昨天(2日)下午從廣州出發的裝有10萬人份的新型冠狀病毒檢測試劑已經抵達了武漢黃花樓收費站。

在經過了車輛消毒、人員測溫後，這些檢測試劑被轉到了武漢的一輛冷鏈車上。據瞭解，10萬檢測試劑中有3萬是陝西省慈善協會定向捐贈的，由湖北慈善總會接收登記後配送。剩下的7萬分由湖北省疫情防控辦統一進行調配。

(旺報 )