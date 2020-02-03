外貿協會3日指出，因應武漢肺炎疫情，已做好相關防範措施，開春後首場大型國際性會展「台北國際自行車展覽會」及「台北國際體育用品展覽會」將如期於3月登場，其中中國大陸買主及參展廠商因簽證及航班所致無法來台，但會以視訊進行洽談。

針對中國大陸以外國家買主洽邀及與會者所關切的展場防疫措施，貿協皆規劃完整的因應做法。貿協指出，3月4日至7日即將登場的「台北國際自行車展覽會」及3月5日至7日「台北國際體育用品展覽會」，為了讓來台買家安心；貿協將加強對國際宣傳台灣目前的防疫狀況，讓國際買主及廠商能安心來台觀展、參展。

且透過貿協海外63個外館及官網、社群媒體（FB、Linkedin等）、E-Mail、公協會等管道，發送台灣最新防範措施，讓國際業者瞭解台灣目前成功管控武漢肺炎疫情，強化國際買主來台經商及採購信心。

貿協指出，目前國際買主來台動態，對於未能來台與會的中國大陸買主或國際重要買主，將加強協助安排一對一視訊採購洽談會，及一對多視訊產品發表會，讓國內參展廠商與買主進行線上洽談。

針對展館防疫部分，世貿一館、南港展覽館一館、南港展覽館二館及台北國際會議中心除將加強公共區域、電梯、廁所等處清潔消毒外，都已建置防疫作業流程；貿協將以積極的態度，與國內業者一起面對這波疫情對台灣產業帶來的挑戰，共同走出陰霾。

貿協強調，台北國際自行車展為全球第二大自行車展會，不僅提供廠商交易媒合且積極推動自行車文化，今年更首度籌畫「騎行服務專區」，並首度納入自行車時尚秀；今年國際自行車展規模大幅擴大，將集結全球自行車及零配件、電動自行車、電機系統、智慧應用等1250家廠商參加，規模上看3800個攤位、年增17％，但受疫情衝擊，參展規模會稍減。

(工商 )