新型冠狀病毒疫情蔓延全球，衝擊投資信心與金融市場表現，雖然全球股票型ETF仍獲資金淨流入，但最近一周為54.3億美元，僅約1月17日當周162.2億美元的三分之一。

統計顯示，全球股票型ETF獲淨流入31億美元最多，美國股票型ETF獲小幅淨流入9.4億美元，日本股票型ETF淨流入8.6億美元，新興市場股票型ETF更是淨流出5.1億美元，且以香港、南韓股票型ETF流出幅度最大。

富蘭克林證券投顧分析，目前新型冠狀病毒疫情蔓延，觀光旅遊及貿易活動衝擊較大，經濟前景不明與信心疲弱加劇金融市場波動，建議可增持防禦型資產度過市場波動期，包括美國複合債、伊斯蘭債及美國公用事業類股。

歷史經驗顯示，疫情影響時間多為短暫，手上有股票部位的投資人無須過度恐慌，若後續經濟前景面臨較大下行風險，預期大陸政府將推出更強力的刺激政策、全球央行貨幣政策可望再寬鬆，期能維繫全球景氣及金融市場表現。高息資產看好新興市場當地貨幣債券投資前景，股票看好美股、全球股與新興市場股票型基金，可留意震盪買點或採定期定額策略介入。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人馬丁．布盧門指出，氣候變遷議題將讓全球經濟與產業結構面臨重新調整，向低碳世界的轉變將同時創造「贏家」和「輸家」，在較低的碳排放下創造較高經濟價值的企業，已開始獲取成效，目前聚焦三大投資主軸，包含氣候變遷的解決方案、位於轉型期的公司及具備轉型彈性的公司，投資重心同時涵蓋氣候變遷議題與價值投資的機會。

(工商 )