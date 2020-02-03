總部位於愛爾蘭的歐洲最大廉航瑞安航空周一表示，受到波音737 MAX停飛和延後出貨等影響，要達成每年載客2億人次長期目標的時間表，可能要從原先2024年3月，延後2年至2026年3月。

瑞安訂購210架737 MAX，希望首批55架客機能在明年夏季投入服務。

(工商 )