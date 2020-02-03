737 MAX出狀況 瑞安航空載客目標延後達成 20:032020/02/03 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 總部位於愛爾蘭的歐洲最大廉航瑞安航空周一表示，受到波音737 MAX停飛和延後出貨等影響，要達成每年載客2億人次長期目標的時間表，可能要從原先2024年3月，延後2年至2026年3月。 瑞安訂購210架737 MAX，希望首批55架客機能在明年夏季投入服務。 (工商 ) #MAX #瑞安航空 #載客 #延後 #總部 也許您會感興趣 推薦閱讀 第一槍！ 武漢肺炎防疫 中山大學延後一周開學 12:472020/01/31 生活 武漢肺炎延燒 成大延後2周開學 17:102020/01/31 生活 明道大學延後開學 彰化其他大學下周開會評估 16:272020/02/01 生活 中小學及幼兒園延後至2／25開學 家長可請至多14天防疫照顧假 16:372020/02/02 生活 教育部宣布：高中以下延後開學至2/25日 17:432020/02/02 財經 配合教育部 童玩節擬延後辦理 17:252020/02/02 生活 開學之亂 家長崩潰譙：誰敢請防疫照顧假啊？ 18:312020/02/02 生活 避免群聚感染風險 苗縣學校延後、停辦寒輔 20:592020/02/02 生活 新竹縣市高中以下學校延至2月25日開學 各項措施也一併公布 21:102020/02/02 生活 全國高中以下學校開學日延至2／25 中市啟動相關應變機制 10:362020/02/03 生活 財經熱門新聞 明天…陸股會暴跌多少？專家洩恐怖數字 - 財經 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 - 財經 陸股補跌釀股匯雙殺 新台幣貶至兩個月新低 - 財經 - 工商 武漢肺炎疫情 蘇貞昌：台灣恐是第二慘 - 財經 - 工商 外資賣超全部亞股 台股成最大提款機 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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