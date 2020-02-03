佐登妮絲（4190）主要營運據點為台灣、大陸、馬來西亞，其中台灣及馬來西亞年後開工進行全面消毒，防疫商品組合同步開賣，預約來店人數不減反增。大陸地區依照政府指示陸續復工，預計2020年2月10日將有90％以上直營門市恢復營業；其中武漢直營門市16家，僅佔集團322家門市中的5％。

佐登妮絲表示，武漢肺炎爆發後，農曆年前已實施各項因應舉措，包括全面加強消毒防疫、每日定時以稀釋漂白水或酒精消毒、員工健康自主檢查、加強衛教及配戴口罩，並使用可淨化空氣的精油加強防疫；消費者入店時測量體溫，並使用特調清潔精油噴霧，保護消費者健康。

針對疫情迅速調整經營策略，佐登妮絲目標為提升門市營運效益、提高產品銷售佔比。在台灣及大陸地區推出「封館預約安心服務」，一個時段封館服務1～2位會員，一人由兩名美容師同時服務多樣項目，減少交叉感染機會，提升服務品質。

防疫相關產品也已備貨齊全，因應民眾需求推出淨化除穢精油組合、抗菌紙巾及潔淨精油噴霧，並與多家宅配業者合作，送貨到府，帶動台灣地區產品營收；大陸地區產品也已全部完成上架，隨時可供銷售。

此外，佐登妮絲實施內部營運成本控管計畫，門市修繕及裝修費用調降、行銷聚眾活動暫停。調整休假制度，鼓勵員工安排休假，使用無薪假不影響全勤考績。

大陸地區啟動減免房租措施，截至目前所有租金成本單月降低10％，2月目標預計降租50％，減少營運成本。大陸生美展店計畫暫緩，醫美展店計畫則持續進行，醫美會員體驗活動將在3月重新啟動。

(工商 )