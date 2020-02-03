由公視、金鐘製作陳慧玲與名導演鄧安寧聯手推出的《我的婆婆怎麼那麼可愛》2日舉辦殺青宴，主要演員鍾欣凌、張書偉、許傑輝、Darren（邱凱偉）、王少偉、楊銘威、蘇晏霈、許孟哲、于子育、林筳諭、張可昀（小甜甜）、陳禕倫、詹宛儒等人出席同樂。飾演「婆婆」的金鐘視后女主角鍾欣凌搞笑說：「很難得遇到一個全部都是瘋子的劇組，我們演得瘋狂、笑得更瘋狂。我好想念拍戲期間，在劇組吃兩份早餐！」

《我的婆婆怎麼那麼可愛》演員群參加殺青宴。（公視提供）

製作人陳慧玲坦言，現在因為正在防疫期間，一直被問殺青宴是否會延期，不過難得有機會再次齊聚，向所有工作人員表達感謝，所以同樂的時刻，也提醒大家要做好防疫工作。她說：「很欣慰這部戲幕前幕後的大家真的就像一家人，拍出來的成果也超乎想像，大家真的很瘋！。」

鍾欣凌、張書偉拍戲拍出革命情感。（公視提供）

張書偉也真情告白：「我是第一天上工也是最後一個殺青的人，謝謝大家陪我一起完成發貴這個角色！」Darren邱凱偉則感謝導演讓所有演員放下偶像包袱，不計形象的搞笑演出。王少偉則激動表示：「這檔戲停在這太可惜了！台灣的影視需要有這樣型態的陣容跟故事呈現，才能讓觀眾開心，我們至少還要演十年，也會全力以赴。」蘇晏霈也說：「就像少偉哥說的《我的婆婆》充滿了正能量，將會帶給觀眾滿滿歡笑，我們要拍十年，國外有很多季的影集，希望我們也可以如此！」大家在殺青宴上相約一年聚一次一直拍下去！

飾演蘇家最小兒子的許孟哲一上台發表感言，就搞笑說：「不要懷疑，我真的有演這部戲！雖然我在劇組的時間不長，並扮演了一個觀落陰才能找到的角色，但我依然可以感受到這部戲的好笑、好看、好哭。很期待播出！」

《我的婆婆》自去年7月開拍，2020年1月正式殺青，演員們朝夕相處6個月培養出好默契，鍾欣凌感性表示：「在《我的婆婆》中，我經歷了角色扮演、大雨中落難戲、被兒女背叛卻還笑的半死等，感覺都好像昨天才發生，想到離別還是會鼻酸，接下來最期待的是和大家準時收看。」殺青宴上也公佈預計將於6月6日起每週六晚間9點播出。

(中時 )