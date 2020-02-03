新型冠狀病毒疫情延燒，政府宣布，高中以下學生寒假延長至2月25日開學，並給予家長2周防疫家庭照顧假，但是否給薪由企業決定，消息傳出，公股銀行紛紛研議是否給予員工有薪的防疫照顧假，包括台銀、一銀、彰銀等單位都擬給員工有薪假，其中台銀比照病假，給予有薪防疫照顧假，但不併入28天的有薪病假計算，一銀則研議併同有薪事假計算。

台銀主管表示，為配合政府做好防疫工作，從大陸廣東、湖北、溫州等地回台員工，給予公假，另對於為了顧照家中孩童須請防疫照顧假員工，也擬給予14天有薪假，有薪假比照病假，但不併入員工現有28天的有薪病假。

一銀員工也可望擁有有薪防疫照顧假，一銀主管指出，14天的有薪防疫照顧假，併同該行現有優於《勞基法》的14天有薪事假計算。兆豐也表示，由於現有家庭照顧假就比一般企業7天多出一倍，長達14天，其中7天有給薪，員工可先請有薪家庭照顧假。合庫表示，是否給薪，目前尚在研議。

(中時 )