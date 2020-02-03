北京地鐵公司官方微博消息，由於北京疫情由輸入期轉入擴散期，為進一步確保乘客的出行安全，營造安全的乘車環境，北京地鐵將對未戴口罩乘客進行勸離。

北京地鐵表示，為做好地鐵疫情防控和消毒工作，北京地鐵公司對照國家衛生健康委員會《公共交通工具消毒操作技術指南》在車站、車廂常態化消毒的基礎上，做好全線網進站測溫工作，遇體溫異常乘客將進行隔離並撥打120或999送醫。強化車站車廂消毒工作，列車上線運營前及回庫後對車廂進行消毒；車站出入口、手扶梯、公共衛生間等公共區域和設備設施進行消毒，每日五次。

此外，安檢設備、自助售票設備、閘機的消毒，每小時消毒一次。做好車站通風工作，車站公共區域和隧道區間，每天保持22小時通風；地鐵列車上線運行期間，車廂按最大通風量進行通風換氣，保持空氣暢通。關注員工自身防護。在員工上崗前進行測試體溫，並為一線員工配備專用防護口罩、防護手套上崗，做好上崗員工的自身防護。

(旺報 )