武漢台商包機今晚抵台 指揮中心2100緊急召開記者會。(本報資料照)

(21:05更新)陳時中說，為了制衡供需不平衡，搶購亂象上，分為專業使用與民生使用。民生使用上，4大超商停止販售口罩，6日起購買口罩將採實名制，民眾需使用健保卡在有健保特約的藥局購買，每個人在7天內限購2片，一片降價為5元。

陳時中說採分流購買，限制身分證字號尾數單數者在週一、週三與週五購買，身分證字號尾數雙數者為週二、週四與週六購買，週日則皆可購買不限制。如果要幫行動不方便者代購，一人可以幫忙用2張健保卡買。

大陸武漢封城，導致5多百名台商滯留湖北，今晚第一批200名台商終於要搭乘包機返台，指揮中心下午開記者會說明概況。晚間時又再傳出，為因應「中國武漢肺炎疫情」，晚間9點召開記者會，將公布新確診病例或者有新的防疫措施，將於記者會中說明。

指揮中心表示，將對返台的台商嚴格執行一人一室隔離檢疫措施。且下機後必須填寫「嚴重特殊傳染性肺炎集中檢疫通知書及提審權利告知」，完成後由專車接送至隔離檢疫所進行十四天監測。

(中時電子報)