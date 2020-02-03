北京市政府官員今天下午坦承，全市全市目前已發現41起群聚感染案例，涉及124名確診病例，比重超過北京目前所有確認病例212人的半數，「形勢比較嚴峻」。其中北京市首都醫科大學復興醫院心臟內科重症病房出現院內感染，包括5名醫護人員與4名住院病患被感染。
據《中央社》報導，北京市政府官員今天下午在新聞發布會上坦承，目前北京已發現41起群聚感染案例，涉及124名確診病例，比重超過北京目前所有確認病例212人的半數，「形勢比較嚴峻」。
《新華社》報導，北京市西城區副區長繆劍虹指出，首都醫科大學復興醫院心內科重症監護室出現新型冠狀病毒感染的肺炎聚集性病例，確診9例，其中醫護人員5例，住院患者4例，目前已轉至定點醫院治療，肺炎感染以輕症為主。
報導說，此次疫情出現初步判斷與個別醫務人員受感染有關，具體原因正在進行流調和排查。目前相關密切接觸者正在集中觀察，專家認為「總體風險可控」。
(中時電子報)
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