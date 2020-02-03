因應2019年新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情不斷擴大，台灣繼徵用國產口罩後，再宣布大學、國中小延後開學，對此，中華民國防疫協會榮譽理事長王任賢指出，檢疫因從嚴，防疫政策則應保有彈性，目前台灣都還未出現社區感染，尤其他預估大陸疫情還未到高峰，「現在就停課，過度了。」

在SARS期間曾任疾管局中區防疫指揮官、中國醫藥大學附設醫院感染科醫師王任賢指出，2019年新型冠狀病毒傳染力高、死亡率較SARS低，大陸新增病例不斷增加，應是輕症、走動感染源很多。

大陸當局也發現這個問題，因而從重症篩檢，擴大到輕症篩檢，他指出1月23日武漢封城是一個關鍵，預期這個政策在一周到兩周後成效會看得出來，但目前看來效果有限，而下一個觀察點是在大陸開市、開學後兩周，他也因此預估疫情還未到達高峰。

對於目前台灣的防疫措施，王任賢坦言：檢疫從嚴、防疫則應更好彈性，他解釋，檢疫從嚴就是入境檢疫要嚴格，疑似病例篩檢從嚴，只要防堵境外移入，不爆發社區感染，可有效掌握疫情不擴大；而統一徵用口罩，現在還要學校延後開學，這些都是防疫政策，應該更有彈性，可以先規劃，但要視疫情的發展再做決策，否則就會造成亂象，他說，現在就停課（延後開學）過度了，才會造成亂象。

(中時 )