因應新型冠狀病毒疫情，教育部宣布將寒假延後至2月15結束、暑假延後至7月15日開始，長榮、立榮航空今日宣布，將提供暑假期間已購票出國旅客改、退票免收手續費服務。

長榮航空表示，凡持有長榮、立榮航空兩岸或國際線6月30日至7月15日，由台灣出發的確認機位，且已於2月3日前開立機票者，即日起至2月10日止，更改其他出發日期且與原開立機票相同的行程及訂位艙等，或是辦理退票，均免收一次手續費，使用哩程兌換的機票或是升等的機位亦比照辦理，但免費票或是折扣機票則不適用。

長榮表示，旅客透過長榮網站購買的機票，可直接在官網提出改、退票申請或請洽長榮航空訂位票務中心，經由旅行社購買的個人或是團體機票，則需由原開票旅行社協助辦理。

長榮、立榮航空持續密切注意疫情發展及市場需求，2月17日起往返兩岸及港、澳部分航班仍會依實際狀況調整，相關航班資訊將陸續於官網公告，最新航班異動資訊，敬請旅客於出發前，至長榮航空官網或APP查詢。

(中時 )