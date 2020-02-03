南韓從2月4日起，將禁止之前14天去過湖北或在湖北逗留的外國人入境。此外，還將暫停中國遊客的濟州島免簽政策以及中國團遊。大韓航空停飛2月22日前的武漢航班，並將減少其他中國大陸航線的航班班次。首爾航空則無限期停飛往返張家界和臨沂的航班。

武漢肺炎濟州道政府公布，一名來自武漢的中國女子遊玩濟州島返國後被確診感染武漢肺炎，她在濟州停留期間曾買過退燒藥，目前當局在確認她在濟州島接觸過的人。

濟州道政府表示，上述確診病例1月21日搭乘中國春秋航空航班抵達濟州島機場後，乘車入住當地蓮洞的酒店。這名中國女子在濟州島逗留期間沒有出現新型冠狀病毒症狀，但回到中國揚州後在1月26日出現發燒症狀。但是她24日下午在濟州市蓮洞的一家藥房購買退燒藥。

藥房的藥劑師表示，這名中國女子在進入藥房後拿出了隨身攜帶的藥，確認後發現是含有退燒藥或含退燒成分的鎮痛藥。因此，濟州道政府認為，她在濟州逗留期間可能已出現咳嗽、咳痰等症狀，正在確認與她在濟州密切接觸的人。而她曾造訪過的濟州新羅免稅店、樂天免稅店、濟洲市蓮洞的藥店均暫停營業。此外，她入住飯店的5名接觸者已進行居家隔離。

(中時 )