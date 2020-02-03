因應教育部宣布高中以下學生寒假延後開學，天成飯店集團旗下瑞穗天合國際觀光酒店及天成文旅-繪日之丘即日起至3月31日推出「寒假延長優惠住房」專案，入住山景縱谷環繞的「瑞穗天合國際觀光酒店」，三天兩夜優惠價20,500＋10％起，下殺2.8折起，依實際入住人數加贈宇還地有機農場半日遊（半日遊課程價值1800/人）。

入住阿里山腳下「天成文旅-繪日之丘」，「寒假延長住房專案」兩天一夜優惠價2,080起，下殺將近2.9折，憑學生證、寶寶手冊或是健保卡，享有每房每晚折抵500元 住宿費用，每房至多1次優惠。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，全台持續防疫中，集團各館防疫完全配合政府政策，更針對公共區域加強清潔及消毒工作，積極防護，考量政府宣布延長寒假政策，讓許多家長苦惱如何妥善安排，因此推出寒假延長住房優惠，讓大小旅人遠離3C產品，親近大自然，透過戶外體驗課程，拉近親子關係及默契，預估可帶動業績成長1成。

(工商 )