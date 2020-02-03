台灣燈會「動物狂歡嘉年華」將於8日登場，上百組動物盛裝就緒準備開趴狂歡。（陳淑娥攝）

台灣燈會「動物狂歡嘉年華」將於8日登場，台中市副市長令狐榮達出席介紹記者會。（陳淑娥攝）

台灣燈會「動物狂歡嘉年華」將於8日登場，上百組動物盛裝就緒準備開趴狂歡。（陳淑娥攝）

2020台灣燈會「動物狂歡嘉年華」將於8日熱鬧登場，不僅有15米恐龍，還有身穿比基尼狐獴，其中15米高大章魚吸住整棟建築物尤為吸睛，上百組動物已盛裝就緒準備開趴狂歡，民眾拭目以待全台最大花燈動物園。

台灣燈會主展區將於8日至23日在后里花博園區開展，副市長令狐榮達出席介紹記者會表示，市府利用原有馬場景觀，不動一草一木，打造成最大花燈動物園， 12大主題、133組立體動物花燈，十分有看頭。

觀旅局長林筱淇指出，「動物狂歡燈區」由台中花燈藝術家林健兒擔任顧問及監督，將傳統花燈技藝結合現代科技，讓燈會更活潑生動，規畫整點動態燈光展演共7場，時間一到，超過百組動物活了起來，熱情向大家點點頭、揮揮手。

燈區以「生物知識」、「歡笑娛樂」、「工藝科技」、「視覺美學」為4大核心策展，並以各種有趣、具視覺畫面或省思意涵等主題規劃，希望讓民眾透過賞燈更重視這塊土地；並結合台中市大甲區幸福社區發展協會的藺草工藝、國立自然科學博物館的科學攝影特展，以在地、傳承理念，開啟賞燈民眾新視野。

觀光旅遊局出，燈區規劃「勇闖侏儸紀」、「海底世界」、「熱情沙漠」、「冰山一角」、「叢林電音趴」等12大主題，多達133組立體動物花燈，包括會動的史前恐龍、戴上華麗面具的獅王眾獸、極地動物探討環保議題、超人氣狐獴變身性感肚皮舞孃、美洲豹叢林電音趴等，燈會期間每晚18：00、18：30、19：00、19：30、20：00、20：30、21：00進行動態燈光展演，每次長度3分10秒。

(中時 )