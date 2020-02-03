受新型冠狀病毒感染的肺炎疫情影響，有分析人士擔憂疫情會對大陸乃至全球經濟不利。但到目前為此，國際貨幣基金（IMF）、重要國際投行及大型跨國金融機構紛紛給出的預期並不悲觀。瑞銀甚至建議逢低買進。

當地時間1月30日，IMF發言人格裡·賴斯（Gerry Rice）表示，疫情恰逢大陸春節假期，這本是消費旺季，疫情的出現給出行、消費等領域造成一定影響，給經濟帶來了不確定性。但賴斯認為，疫情對大陸經濟的一些不利影響只是暫時的。1月20日，IMF在最新一期的《世界經濟展望報告》中，將大陸2020年經濟成長預期上調0.2個百分點至6%。

瑞銀最新發佈的研究報告判斷，在其基準情景下，預計病毒疫情不會導致全球經濟增長放緩，因此風險資產在未來6個月應有良好支撐。該投行進一步判斷，如果能夠成功遏制疫情，預計在需求反彈和潛在的政府刺激措施下，經濟增長可望在未來幾個季度反彈。

值得關注的是，在判斷新型冠狀病毒將給經濟帶來的影響時，各大投行較為一致的判斷是：短期衝擊。

瑞銀分析認為，大陸為遏制冠狀病毒採取的積極措施（比如隔離封控）以及其他國家的防範措施（比如取消航班和邊境管制）將頗為有效。由於消費者需求降低且供應鏈受擾，這些措施可能使得經濟在短期內受到衝擊。

野村大陸首席經濟學家陸挺分析稱，影響大概率超過2003年SARS；對2020年一季度實際GDP的影響可能超過2個百分點。2003年SARS對當年二季度爆發期的影響是2個百分點。原因在於此次新冠病毒傳播速度快，潛伏期長，潛伏期內可傳播，爆發時點恰巧在人口大幅流動的春節，爆發點武漢是交通樞紐，大城市。因此傳播面廣，目前無一省份倖免。與春節這個爆發時點相應，春節假期被迫延長，重要製造業基地紛紛宣佈延後開工，對製造業造成較大影響，所以這已經不是簡單的需求衝擊，也是供給衝擊，甚至對全球製造業的某些產業鏈都會產生一定的影響。服務業比例相較2003年提高了12個百分點，而服務業受新冠病毒影響較大。

陸挺同時表示，新冠病毒帶來的是短期衝擊，當前政策應立足於紓困，避免經濟過度下沉，保障社會穩定，疫情之後，經濟必然復甦，因此當前沒必要過度恐慌，經濟復甦時更應避免過度刺激。

賴斯說，大陸經濟體量大，有資源有決心來有效應對疫情帶來的挑戰。大陸政府已提高了在公共衛生服務和預防領域的支出來抑制疫情爆發，必要時，大陸政府也有足夠的財政空間來採取行動。

IMF近日發佈最新一期的《世界經濟展望報告》，預計全球經濟增速在2020年和2021年分別為3.3%和3.4%，相較2019年10月的預測分別下調了0.1和0.2個百分點，下調主要反映了幾個新興市場經濟體的經濟活動出現意外的負面變化（特別是印度），但IMF仍認為整體而言，全球經濟觸底企穩的跡象顯現。

但值得一提的是，IMF上調大陸2020年增速預期0.2個百分點至6%，原因在於貿易局勢的緩和對週期性疲弱有所緩解。IMF表示，雖然增速預測較為疲弱，但去年秋季以來全球經濟活動面臨的一系列下行風險已弱於早前的預測，這些企穩的早期跡象可能延續。

(中時電子報)