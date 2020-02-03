針對上周末政府發布年度經濟訪調將新年度經濟成長目標設在6到6.5％的區間，印度財政部長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）周日指出，此一目標「切實」可以達成。

希塔拉曼是在接受CNBC專訪時做以上表示。她說，亞洲第三大經濟體已有經濟復甦的跡象，政府2021年度經濟成長目標可以達陣。

希塔拉曼進一步說明指出，「我之所以說目標切實，是因為我們已將各種可能的因素考量進去，並預估政府創造歲入的能力可以好轉，這部份種種跡象顯示確實如此。」

希塔拉曼指的是上周五政府公布的年度經濟訪調，預估新年度（4月1日起）經濟成長率將落在6到6.5％的區間。當然，要達標經濟成長就得強勢反彈，去年第三季印度經濟成長率下探至6年新低。

希塔拉曼表示，「政府創造歲入的能力好轉後，就可投資更多的經費用於基礎建設，帶動核心產業復甦，拉動經濟成長的效果將立竿見影。」

印度政府上周六也公布新財政年度的預算案，政府承諾斥資2.83兆盧比（近400億美元）用於農業與鄉村地區的開發，同時降低個人所得稅。

不過部份經濟學家認為，此一預算案提供的政策牛肉不及市場預期。牛津經濟研究院印度暨東南亞經濟研究部主管基夏爾（Priyanka Kishore）表示，「預算案在政令宣傳與擘畫政府經濟目標方面效果卓著，但卻未提出如何提振疲弱內需的具體措施。」

花旗銀行分析師則認為，政府新年度預算案所傳達的訊息是「經濟成長復甦需由民間部門所帶動，政府的目標是營造有利的經濟環境。」

去年底希塔拉曼便宣布一項極具野心的長期投資計畫，未來5年政府將投入約103兆盧比用於醫療保健、交通與物流等基礎建設。

(工商 )