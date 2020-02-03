艾莉絲3年前低調離婚，成為單親媽媽。褪去藝人的光環的她獨自帶著女兒梨梨醬到巴黎創業。在異地打拼的同時也談了場戀愛，嫁給英籍老公，兩人在為事業衝刺，對未來還不太確定的狀況下，小生命卻悄悄地降臨。她笑說：「威廉弟真的完全是一個意外跟彩蛋。」

她首次帶著兒子威廉弟拍攝《媽媽寶寶》封面，為母則強的她，穿著細跟高跟鞋把兒子扛在肩膀上，依舊站得挺挺的。她坦言，是生了第二胎，才變成一個很放鬆的媽媽。並且真正地享受當媽媽這件事。

「第一胎不管懷孕過程、生產的過程，一直到生產之後照顧小孩、餵副食品 ，我對許多細節都很小心翼翼，精算母奶該怎麼餵、一天的副食品要有多少纖維質，很努力想把媽媽這個角色扮演好，卻不知道好的標準是什麼。我只是卯起來想什麼事情都做到完美！但現在的我，就是每天很享受跟小孩的相處，期待每天跟他們一起玩，也變成了一個開心的媽媽。」

艾莉絲帶著兒子威廉弟接受雜誌專訪。（媽媽寶寶提供）

會有這樣的轉變，有一部分也是因為在法國住的那段時光，讓她看到，當媽媽，也許有另一種可能，「法國媽媽教養小孩的方式很不一樣。在巴黎，我帶梨梨去參加朋友的生日Party，爸媽把小孩送到門口就要離開，在餐廳我從來沒有看過媽媽追著小孩餵飯，媽媽們寧可讓孩子用手抓，但就是不讓小孩下桌。法國爸媽偶爾還會請臨時保母，去參加自己的社交活動。所以他們不會只有育兒的時間，同時還會有自我的時間」。

艾莉絲一邊看著老公在帶威廉弟，也一邊調整自己教養的方式，「以前梨梨小時候洗澡一定是放在手心，旁邊擺好肥皂和紗布巾。但我兒子就是完全不同的系統！爸爸用蓮蓬頭沖澡，兒子就坐在下面淋水！兒子因此也比較不會怕水，很快就學會游泳了！而姊姊以前小時候要人哄睡，抱著睡著，就不能再放下去。但到了威廉弟，我們就是直接放在嬰兒床，哭了過去拍拍他，讓他知道我們在。從此他就能自己睡得很好，也真的就沒有睡在爸媽的床上過」。

她認為爸媽如果要有自己的生活，不失去自我，就得先將小孩的一些習慣訓練好。適時地放手，讓艾莉絲與老公有了一張屬於自己的床，還擁有了夫妻兩人甜蜜時光。

(中時 )