劉姓男子自澳門搭機返回臺灣，途中因不滿後方澳門籍林姓男子不停踢他的椅背，經多次勸說對方仍未停止，劉男忍無可忍，直接轉身朝林男揮拳，導致林男頭部瘀青、流鼻血。一審由桃園地院依傷害罪判劉男拘役20日，得易科罰金2萬元。此案經上訴至高等法院，法官對於劉男「正當防衛」說詞不採信，駁回上訴，全案確定。

根據判決書指出，劉男於2018年4月3日搭乘台灣虎航IT302號班機回台，後方的林男不停狂踢他的椅子長達1小時，劉男一氣之下轉身朝林男揮了2拳，林男下飛機後馬上報案。劉男稱起初有請對方不要踢椅背，但對方未理會，飛機起飛後1小時，對方仍未停止動作，經3次提醒，他才轉身與對方辯論，做出揮拳動作，但未真的揮拳，後來是對方先出手，他才會自我防衛，「我本身有糖尿病，只有一眼可以看得到東西，沒有距離感，怎麼可能打人？」

但同機的某乘客指出，只有看到劉男出手打人，林男並沒有回擊；而另一名與劉男同行友人表示，當時他和劉男坐同一排，「我也感覺到後排的人一直頂椅子且力道很大，劉男有轉頭請後座的人不要再頂了，對方沒有回應」當時因空服員忙著做販賣服務沒有來處理，「劉男雖做出拳的動作，但應該沒有打到人。」

高等法院認為，林男確實有和劉男產生口角衝突，因此劉男友人的說詞表示沒有打人，並不能作為有利的認定，且當時有目擊證人表示沒有看到林男打人，因此確定劉男無理由「正當防衛」，維持原判決，全案定讞。

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(中時電子報)