因為新型冠狀病毒，口罩成了熱銷品，但是口罩也分三六九等，目前幾外科手術用的口罩最搶手，然而一位加拿大科學家聲稱，外科口罩不見得安全，需要的是可以殺死冠狀病毒的口罩，他已經發明了。

新阿特拉斯(New Atlas)報導，加拿大亞伯達大學(University of Alberta)的生物醫學工程師崔孝鎮教授(Hyo-Jick Choi)指出，使用外科口罩預防冠狀病毒，存在兩個主要問題：首先，外科口罩很薄，它們只能攔截的帶著病毒的飛沫，但是諸如冠狀病毒之類的呼吸道病毒，有可能透過比飛飛沫小得多的氣溶膠傳播，只有N95/N99這一類型的高階口罩能夠阻絕氣溶膠，但它們不如口罩透氣，而且價格昂貴，無法日常使用。

第二的問題是，儘管外科口罩可以捕獲某些病毒，但它們有可能沾附在口罩表面伺機。結果，當人們脫下口罩時，稍一不慎，手指就可能在沾上病毒。

考慮到這些問題，崔教授的研發團隊，設計了一種可以殺死病毒的塗料，該塗料可以應用於常規的口罩。他告訴媒體，這種塗層不算貴，主要由兩種最常見的鹽組成，就是氯化鈉和氯化鉀。

他們發展出一種極微小的鹽結晶，小到奈米等級，這樣的鹽水形成的塗層一來可以隔絕病菌，並且當該溶液蒸發時，鹽結晶的尖銳邊緣，可以刺入可能存在的任何病毒中，從而將其殺死。

崔教授說：「我們使用三種不同的流感病毒來測試，結果表明，經過塗層處理的口罩，表面的病毒在5分鐘內就會失去活性，並在30分鐘內被完全破壞，證明奈米晶體的效果。」

由於流感病毒與冠狀病毒體型差不多，所以他認為該技術對冠狀病毒同樣有效。

亞伯達大學現在正在尋找企業合作夥伴，以幫助塗料商業化，並希望在12到18個月內，將產品推向市場。同時，崔教授建議，常規口罩的使用者不要接觸過濾材料本身，在使用口罩前後都要洗手，切勿將用過的口罩存放在口袋裡，並且每次使用後都要更換口罩。

(中時電子報)