天風國際分析師郭明錤提出預測，2020年上半年手機市場將面臨3大來自市場需求與供應端的潛在風險，包括大陸手機市場需求將低於預期、5G的Adnroid品牌手機換機需求小於預期及iPhone在今年上半年受到武漢肺炎影響，出貨低於預期。

郭明錤分析指出，中國手機市場需求將低於預期、Android品牌的5G手機換機需求低都是市場端的問題，而iPhone在今年上半年出貨量低於預期屬於供應端問題，武漢肺炎爆發只是加速浮現需求問題，也建議市場待武漢肺炎疫情穩後，再重新關注iPhone產業鏈。

分析報告中提到，中國農曆新年期間，大陸手機出貨量年度比衰退了50％～60％，這也導致手機的庫存水位有5,000～6,000萬支的高水位。郭明錤表示，受到5G手機換機需求低及武漢肺炎影響，2020年大陸手機市場將衰退15％，以2019年大陸手機市場出貨量3.6億～3.8億支來看，2020年只剩下3.1～3.3億支。

在去化庫存成Android手機的當務之急情況下，郭明錤預測品牌將展開積極促銷，順利的話最晚在今年第三季可以在回到正常庫存水位。郭明錤提醒，去化庫存將不利大陸市場新機出貨與相關產業鏈。

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(中時電子報)