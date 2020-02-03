楊鎮浯縣長日前率同主管赴超市、賣場，了解口罩現貨供應情況。（李金生攝）

大陸武漢肺炎疫情吃緊，全台各地一罩難求，外島金門也不例外。楊鎮浯縣長今（3）日向鄉親信心喊話，說明縣府有全台首創的口罩政策，除每日更新與公開地區商家存貨、協調商家提供預購登記外，年前預訂的大批口罩也將陸續到貨，將優先給醫護人員及公務使用外，其餘全數釋出供鄉親使用。

縣府表示，中央已統一控管國內口罩貨源調配（依生產數配合人口數分配），甚至派員警到口罩工廠門口站崗，只要出貨就由中央收走。縣府雖已於防疫會議中，強烈表達離島防疫物資，特別是口罩的需求，也獲陳其邁副院長當場允諾優先供應金門，但縣府目前也只能備妥經費等待調控，並繼續洽談購買進口的可能。

楊鎮浯強調，鄉親的健康第一，在國內口罩能穩定到貨前，「政府多做一點、民眾少跑一點」。因此，他在1月28日就交辦建設處每日統一調查地區商家口罩（含藥用酒精）現貨情形，同時也協調商家提供民眾預購登記，這些訊息，每日都更新於縣府建設處臉書粉絲專頁與「躍動金門-楊鎮浯」臉書粉絲專頁及Line官方帳號，鄉親均可查閱和運用相關資訊。

楊鎮浯也說明，縣府在過年前訂購的口罩，最近已陸續到貨，除醫護人員優先外，地區長者將會是優先提供的對象。另學童更是縣府十分重視的區塊，一定會在開學前備好存量，並酌量發給學童，讓家長安心。至於全縣縣民發口罩部分，也是他早就規畫要做的，目前該訂的量都訂了，「等貨到了，就發放!」

縣府也提醒，在口罩能穩定供應前，請大家共體時艱，適量購買，「人人能買到，防疫可做到。」同時也引用衛生福利部疾病管制署公布的口罩使用時機，提供鄉親參考：1. 有發燒、咳嗽；流鼻涕等呼吸道症狀。2. 有進出醫療院所時，應全程配戴口罩。3. 出入通風不良、擁擠密閉的空間時。4. 本身有慢性疾病的人。

(中時 )