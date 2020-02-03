1月從橫濱搭「鑽石公主號」郵輪赴港的香港男性，回到香港後確診為感染武漢肺炎。這艘船之後還赴越南、台灣、沖繩，3日晚間返抵橫濱港，船上還有20名台灣乘客。日本政府決定加強檢疫，船上有數人表示身體不適。

這名香港人1月17日搭飛機抵達東京後，20日從橫濱港搭郵輪，22日經鹿兒島，25日在香港下船。他在上船的前1天19日就出現咳嗽症狀，返回香港後30日開始發燒，2月1日確認感染武漢肺炎。

NHK報導，這艘郵輪可搭乘約2700名乘客，乘組員為1100人，這次的航行人數還無法確知。郵輪已於3月晚間7點半停泊在橫濱港大黑埠頭的外海，所有乘客在船上接受檢疫。

厚生勞動省表示，將鎖定在船上曾與這名香港人接觸過的人，並加強乘客的檢疫，目前得知船上有數人表示發燒、身體不適。

有乘客在推特上傳了「船內新聞」，上面顯示船上有1285名日本人、470名香港人、425名美國人、215名加拿大人、40名英國人、25名俄羅斯人、20名台灣人、15名以色列人、13名紐西蘭人。

(中時電子報)