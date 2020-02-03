教育部3日召集大專校院校長討論疫情相關問題，會議中將近兩百名各校代表已有共識3月2日開學，讓各校有更多時間防疫；不料下午中央疫情指揮中心拍板時又變成「2月25日之後」開學，且2月9日之後陸生仍暫緩來台。政策一日兩變，有校長坦言「驚訝」，私下表示「希望不是藉著疫情不讓陸生來台」。

台北商業大學校長張瑞雄表示，暫緩不表示陸生就不能來，而是要等疫情解除。且陸生要來台的話學校要上呈教育部、教育部再轉防疫中心同意，需1人1間宿舍隔離14天，甚至寢具1人1套、廁所1人1間，學校根本做不到。

世新大學校長吳永乾表示，原本各校共識3月2日開學，是以疫情指揮中心「陸生2月9日之後入境」，假設8千多名學位陸生7天內入境，入境後自我管理14天計算。現在政策又有轉折，但至少並非整個學期都不讓陸生入境，學校還是會準備宿舍以及同步視頻教學，只要教室和學生端各有一台手機等移動性裝置即可。

實踐大學校長陳振貴表示，現在問題是「大陸學位生後續怎麼善了」。實踐大學大陸學位生180多位，很多是設計實作類，幾乎很難採用網路教學，校方只能慢慢克服，不能因為這樣而破壞兩岸誠信，影響陸生的求學生涯規畫。

政大法律系教授廖元豪表示，他原本建議陸生能來的就來，趁還沒開學時處理陸生住宿問題，也有時間讓陸生自主管理；現在如果一直暫緩陸生來台，好處是不用管陸生宿舍問題了，但如果陸生開學後才來台，床位更麻煩；若按照教育部說法陸生分批來台，最後很可能是一大批陸生這學期都要休學。

廖元豪說，不該以身分而該以學生「旅遊史」來劃分，例如最近去過大陸地區，不管是陸生、台灣學生或外國學生，就要用類似的管理方式，而不是只要是陸生就用同一個處理標準。

不具名的大學校長表示，教育部會議中，校長們都沒想到會繼續下「陸生禁令」，不料到了疫情指揮中心時教育部說的都不算，實在有點令人驚訝、傻眼，很難不去聯想到是藉著疫情不讓陸生來台。

(旺報 )