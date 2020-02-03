一年一度的「臺灣國際科學展覽會」（TISF），將於4日開幕典禮後盛大展開，本次競賽合計國內外師生共計14國286位學生，156件優勝作品進入決賽，並將齊聚國立臺灣科學教育館，一同參與為期一週的國際科展，共築科學夢。

2020年臺灣國際科學展覽會國內外作品於去年12月參加初審，其中國內共有533位學生、283件作品報名，最後甄選並進入複審學生為251位、133件作品，並將與來自加拿大、印尼、日本、馬來西亞、墨西哥、菲律賓、新加坡、南非、瑞士、泰國、土耳其、匈牙利、烏克蘭等13個參展國家或地區的35位學生、23件優勝作品共同進入於2月5日起展開的決賽，角逐數學、化學、物理與天文學、地球與環境科學、動物學、植物學、微生物學、生物化學、醫學與健康科學、工程學、電腦科學與資訊工程、環境工程、行為與社會科學等十三個科別的首獎。而獲獎學生更有機會被選派代表我國參加美國ISEF、荷蘭、加拿大、突尼西亞、土耳其、俄羅斯、巴西、瑞士，以及國際ESI等國際重要青少年科學競賽與國際科學展覽會。

過去從「臺灣國際科學展覽會」中選拔出來、代表臺灣參加世界重要科學競賽的作品，屢獲佳績，其中又以參加有「中學生科學奧林匹亞」之稱的ISEF（International Science and Engineer Fair）成績最為亮眼，2019年選派13名學生10件科學研究作品代表臺灣參賽，從80個參賽國、近1800位學生、1454件作品中脫穎而出，勇奪七項大會獎、三項特別獎，優異表現，深受國際矚目。

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