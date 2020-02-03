仲琦（2419）三日召開股東臨時會改選董監，重新遴選出八席一般董事及三席獨立董事人選，其中八席一般董事中的六席由新入主仲琦的明泰科技拿下，另餘下的三席獨董席次也有二席改由明泰科技派任。明泰以60.79％的高持股，順利完成入主仲琦的階段性任務，在雙方順利和親的利多持下，仲琦三日股價也在中場過後應聲漲停，收在23.25元。

仲琦在迎來新的大股東後，原董事長鄭炎為及仲琦副董事長劉美蘭都仍留任在新任董事名單中，另餘下六席董事席次則全由明泰科技拿下，經查明泰科技派出的代表人包括明泰科技董事長李中旺、佳世達科技董事長暨總經理陳其宏、明泰科技總經理林裕欽、明泰科技協理周暘智、仲琦科技副總經理邱培舜、仲琦科技財會主管許裕發。

至於新選出的三席獨立董事，其中由明泰科技派任的有二席代表人為林茂昭及黃明富，仲琦派任的獨董則僅留陳樂民一席。

仲琦原訂董監任期由106年6月13日起算至109年6月12日止，亦即須待今年股東會召開後才算屆期，不過因迎來了新主明泰科技，仲琦遂決議於三日提前舉行股東臨時會，並於會中重改選董監，新任董監任期也依規定，自即日起正式生效。

(工商 )