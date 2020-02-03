武漢肺炎疫情在全球各地持續延燒，許多國家陸續對陸客實施入境管制，不過英國和南韓卻傳出，有來自武漢的遊客抵達該國後紛紛失蹤，英國當局證實，自武漢入境的旅客有多達480名，目前仍行蹤不明；南韓政府現正全力找尋消失的65名外籍人士行蹤。

綜合外媒報導，據政府當局調查，從1月10日至24日，英國共有多達1561人自武漢入境，其中215人已離開該國，866人脫離潛伏期，不過至今還有400多名旅客行蹤不明，當局正全力追查入境者的下落。英國目前已出現2起確診病例，皆來自同個家庭。

此外，英國當局自1月30日起，也陸續派專機到武漢接回國民，第2班的撤僑飛機也在稍早返國，英國外交大臣拉布（Dominic Rennie Raab）表示，歸國僑民的隔離措施比照第一波的83人，皆須前往默西賽德郡（Merseyside）阿羅公園醫院（Arrowe Park Hospital）中，接受14天隔離治療。

根據《韓聯社》報導指出，1月13日至25日期間，從武漢飛往首爾的205位入境者中，共有65人目前皆下落不明。首爾市政府與外交部、法務部、出入境管理事務所合作，正積極追查確認該65名旅客是否已經出境，目前南韓全國確診病例累積達15例。

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(中時電子報)