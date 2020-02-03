在韓劇《九家之書》、《需要浪漫3》、《我們能結婚嗎》、《上流社會》中有精彩演出的韓星盛駿，今（3）日透過親筆信告知大眾，他在入伍前已有圈外女友，更在即將入伍前有了小孩，2018年12月入伍的他，目前小孩早已出身，讓粉絲相當震驚。

過去他在主演韓劇《上流社會》中有「接吻狂魔」的稱號。（圖／翻攝自盛駿IG）

模特兒出身的盛駿轉演員後，和李洙赫、金英光、洪宗玄、金宇彬是至親，五人被稱為「模特兒界的復仇者聯盟」。188公分並擁有帥氣外表且年僅29歲的他，突然宣布已婚且有小孩讓大眾都很驚訝。

他在親筆信中寫下：「入伍的時候，我的人生有了大變化，有了開心的事情。我有了一個可以相伴一生的人，於是懷著喜悅的心情，在結婚計劃的過程中，得知有了孩子的消息。我感到非常高興，這是一個奇蹟，也是一個祝福。但是隨著我即將入伍，我想優先保護來到我人生中的兩位珍貴的人，所以有關結婚的法律程序盡可能快地進行，但卻沒能舉行很多人都要問候的婚禮。不知不覺已經過去了一年的時間，最近因為擔心沒有我 可以獨自承受一切的妻子，申請了服役轉換，現在只剩下正常工作，開始了軍隊服役。作為還不成熟的初生家長，我想更加親近地守護我的家人，以此為契機，雖然有點晚了，但我想坦率地向大家講述我的個人故事。」

(中時電子報)