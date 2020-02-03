威力彩獎號開出 彩金上看4.1億元 20:572020/02/03 中時電子報 趙永紝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 今晚開獎威力彩彩金上看4.1億元，將是今年來最高的頭獎。圖／本報系資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩自1月20日加碼2億後，頭獎已連續8期槓龜，今晚開獎威力彩彩金上看4.1億元，將是今年來最高的頭獎。 威力彩開獎獎號，第一區中獎號碼10、18、24、29、34、35，第二區中獎號碼為02號。 (中時電子報) #頭獎 #中獎 #威力彩 也許您會感興趣 推薦閱讀 大樂透今頭獎上看1.6億元 春節大紅包還有159組100萬元 15:262020/01/30 財經 大樂透獎號開出 頭獎上看1.6億元 20:412020/01/30 財經 威力彩獎號開出 頭獎上看3.8億元 21:032020/01/30 財經 大樂透本期頭獎連3摃 威力彩連8摃 下期頭獎分別上看2億元、4.1億元 23:322020/01/30 財經 連擲13聖筊 女奪港口宮最大獎 04:102020/01/31 地方新聞 大樂透獎號開出 頭獎上看2億元 20:422020/01/31 財經 大樂透再摃 2／2頭獎上看2.7億元 22:142020/02/01 財經 大樂透連6摃！下期頭獎上看3億元 14人獨得百萬大紅包 23:082020/02/02 生活 大樂透連6期槓龜 下期頭獎3億元 00:092020/02/03 財經 大樂透頭獎連6摃 頭獎上看3億元還可抽百萬紅包 11:002020/02/03 財經 財經熱門新聞 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 - 財經 明天…陸股會暴跌多少？專家洩恐怖數字 - 財經 陸股補跌釀股匯雙殺 新台幣貶至兩個月新低 - 財經 - 工商 外資賣超全部亞股 台股成最大提款機 - 財經 - 工商 怕大屠殺！陸股明開市…美媒洩驚人玄機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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