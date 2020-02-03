威力彩自1月20日加碼2億後，頭獎已連續8期槓龜，今晚開獎威力彩彩金上看4.1億元，將是今年來最高的頭獎。

威力彩開獎獎號，第一區中獎號碼10、18、24、29、34、35，第二區中獎號碼為02號。

(中時電子報)