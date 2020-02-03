世界衛生組織（WHO）日前已將武漢肺炎列為國際公共衛生緊急事件，據《泰國曼谷郵報》報導，英國南安普敦大學（The University of Southampton）研究顯示，曼谷、香港是武漢肺炎擴散風險最高的城市，因為自大陸有疫情城市抵達當地的旅客最多，而台北也高居第3名。

據《每日郵報》報導，南安普敦大學地理和環境科學系教授 Andre Tatem和其領導的團隊分析了在過去幾年中，從歷屆新年前14天到隨後兩個半月的時間段中的國際航空旅行資料， 匿名行動電話資料和IP位址資料後發現， 由於在新年期間有大量來自於大陸武漢肺炎爆發嚴重的城市遊客前往泰國曼谷，因此泰國曼谷是全球武漢肺炎爆發風險性最高的城市。

武漢肺炎疫情嚴重，民眾紛紛戴上口罩自保。（圖／達志／美聯社）

報導中也指出，在30個重要城市中，雪梨排名第12，紐約第16，倫敦第19。泰國和日本是風險最高的國家，美國居第6，澳洲第10，英國第17。

這份研究是根據2013到2015年農曆春節期間，人口的典型流動模式。

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(中時電子報)