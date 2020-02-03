口罩販售實名制2月6日上路，一圖秒懂怎麼用身分證買。（圖／衛福部提供）

武漢肺炎（2019新型冠狀病毒）讓全台口罩大缺貨，中央流行疫情指揮中心今天晚間9點宣佈，行政院已拍板，自2月6日起購買口罩將採實名制，未來民眾須持健保卡在全國6000多家的健保藥局購買，每人7天內僅能購買一次，最多購買2片，每片價格則從8元降為5元。

指揮中心表示，6日起購買口罩將比照慢性處方籤方式，民眾必須要到全國6000多家健保特約藥局憑健保卡購買。而因健保與物流系統的整合，指揮中心也宣佈，明後兩天將暫停口罩販售，民眾得等到6日才能至特約藥局購買。

指揮中心進一步說明，實名制購買口罩政策上路後，民眾7天內只能購買一次口罩，最多2片，防止人頭購買戶，若需幫家人或朋友代買，每人每次僅能多拿一張健保卡代購。

另外，為分散人潮，指揮中心也指出，凡身分證字號尾數為單號者，僅能在周一、三、五、日購買，身分證字號尾數為雙數者，僅能在周二、四、六、日購買。

至於全國有52個偏鄉沒有健保特約藥局，指揮中心指出，會請縣市政府轄內的衛生所協助販售口罩，弱勢族群、獨居長者的部分也會協調地方釋出存量，盡力提供協助。

(中時 )