大陸爆發2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）後，由於疫情快速蔓延，引發各國擔憂。德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）2日表示，為加強防疫，七大工業國集團（G7）已決定召開緊急會議，共同研商因應對策。

史巴恩認為，為因應武漢肺炎疫情，如果各國都單打獨鬥、各自為政，這樣「是沒有意義的。」據報導，他先聯絡美國衛生及公共服務部部長阿札爾（Alex Azar），雙方取得共識後，決定邀請G7的衛生部長一同進行電話會議，以討論因應方案，並期盼共同解決問題。

G7是由加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國和美國所組成。該組織發言人表示，7國部長都同意，面對新型冠狀病毒為全球帶來的風險，不如共同討論對策，才會更有效率。

截至3日晚間，日本的武漢肺炎確診病例數量仍居G7之冠，共有20例，其他成員國如法國有6例、德國10例、加拿大4例、美國11例，義國與英國也各有2例。

(中時 )