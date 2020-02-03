武漢肺炎疫情不斷擴散，連帶影響大陸與其他國家的石油需求。石油輸出國家組織（OPEC）與俄羅斯預計本月4日、5日在維也納召開技術性會議，針對武漢肺炎爆發迄今國際油價「跌跌不休」的情勢，展開分析並討論因應手段。

國際油價昨日跌至1年多來的最低水平，布侖特原油價格為每桶56.26美元，下跌36美分，盤中稍早價格下跌超過1美元，至55.42美元，為2019年1月以來的最低水平。美國西德州中級原油（WTI）原油也下跌5美分，至每桶51.51美元，此前曾觸及盤中低點50.42美元，為2019年1月以來最低。

OPEC相關消息人士透露，由該組織與其他生產國組成的聯合技術委員會（JTC）計畫召開會議，評估疫情的影響。由於油價近期持續重挫，OPEC可能很快就得被迫出手，採取行動減產並抑制價格下跌。

美媒3日報導，受疫情影響，大陸每日石油需求下降300萬桶，約占總消耗量的20％。本次需求下降程度，料將是2008年金融危機以來最嚴重的衝擊，也是自911恐怖攻擊事件以來最嚴重的需求衝擊（demand shock）。

伊朗石油部長贊加內（Bijan Zanganeh）表示，冠狀病毒的傳播已打擊到石油需求，呼籲各方共同努力穩定油價；俄羅斯能源部長諾瓦克（Alexander Novak）上月底也說，本次疫情危機可能導致石油需求進一步下降。

全球最大石油出口國、OPEC主要成員國沙烏地阿拉伯則表示，全球市場受到的衝擊大部分來自「心理因素」與「悲觀看法」，事實上疫情對原油需求衝擊「極為有限」，接下來仍將密切注意情勢發展。

(中時 )