出道50多年的國寶級演員小戽斗2日晚間8點36分於新店慈濟醫院去世，享壽73歲。他的妻子受訪證實，小戽斗感冒咳嗽引起肺積水，並在年前發現胃腸道出血，過年期間住院治療，最後在她與2個女兒陪伴下，安詳離世。他的臉書專頁也發布貼文：「『今世情緣』昨晚圓滿完成。機票已訂好、我要去旅行了！」，展現他一貫的瀟灑性格。

小戽斗去年憑電影《老大人》奪下台北電影獎影帝，在片中演出黃嘉千、喜翔的父親一角，嚴肅而傳統的男性形象深植人心。電影拍攝期間，家住桃園的他，堅持每天早上6點出門拍戲，和劇組一起拍到三更半夜才收工，多數時間只能趁著空檔補眠休息，導致體力不支，告假去醫院吊點滴，敬業精神讓人肅然起敬。

喜翔在《老大人》拍攝時，與小戽斗的關係宛如父子，他透露其實本身和小戽斗就是叔姪輩，他從小跟著一樣是演員的父親金超白，「我小時候看爸爸拍戲現場，小戽斗也還抱過我。他真的都很照顧大家，他對我，該教就教，該罵就罵，我也都接受，很謝謝他給我的建議。」喜翔難忍悲痛地說：「知道他過世的消息實在很突然，這麼好的一位演員就這樣走掉了，還好去年台北電影獎有給他影帝獎項。」

小戽斗憑《老大人》獲台北電影獎影帝。（台北電影節提供）

被問起是否事前有知道小戽斗的身體狀況，喜翔直說沒有，「依照他的個性，他是不會講的，他不麻煩別人」，不過他回憶去年參加台北電影獎頒獎時，就有注意到小戽斗突然消瘦，走路走一下子就會喘吁吁，不過那時候小戽斗沒特別提起，只說自己牙口不好，所以才會吃不下、變瘦，「他得獎之後，本來還為他開心，可以再出來演戲，看心情會不會好一點。」

《老大人》監製唐在揚也表示拍攝時都沒有聽聞小戽斗的狀況，也感覺他的身體滿健壯的，「不過去年在台北電影節遇到的時候，看他身體突然變得容易累，問他情形，他就回說『我身體根本沒病』，如今接到消息相當震驚。」唐在揚也透露，開工那天小戽斗妻子才來電詢問一張小戽斗穿西裝的劇照，「因為他（小戽斗）相當喜歡，所以來問是否能提供照片，那時也沒有多想。」《老大人》導演洪伯豪人則在韓國，他得知憾事覺得難過和意外，「原本過年後還想要去探望他的，也請師母節哀，戽斗老師一路好走。」

小戽斗本名歐藏喜，1947年生於台南市，18歲進入台南市勝利之聲廣播電台，擔任閩南語廣播劇演員，1965年被台南國光影業公司錄取為電影演員，並被台語片導演何基明相中親自栽培，1966年前往台北發展。他在拍攝《鬼美人》開始使用「小戽斗」作為藝名。小戽斗從1970年代加入中視，此後陸續在各大電視台擔任多部閩南語電視劇演員，近年演出的電視劇作品包括《戲說台灣》、《雨夜花》與《牡丹花開》等。除了演員身分，小戽斗也曾擔任多個幕後工作，包括電影「嫁妝一牛車》副導演，侯孝賢電影「戲夢人生》選角指導等。

小戽斗過去2度與金鐘獎項擦肩而過，直到2019年，他以《老大人》獲得第21屆台北電影獎最佳男主角，如願登上影帝寶座。小戽斗先前更曾在電影宣傳時層表示，他已簽下放棄急救書，並表示，「從小到大，什麼角色都體驗過，人生已經很豐富。」

(中時 )